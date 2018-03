Word energieambassadeur en krijg tot 20.000 euro van provincie 09 maart 2018

ARDENNEN





Gemeenten, scholen, organisaties, bedrijven en buurtgroepen met een concreet project om de CO2-uitstoot te verminderen, kunnen bij de provincie een subsidie aanvragen als energieambassadeur.





"Dit subsidiereglement toont de ambitie om klimaatgezond te worden tegen 2050", zegt gedeputeerde Peter Hertog. "Vorig jaar kregen 14 verschillende projecten een subsidie. De variatie aan projecten is zeer groot. Er zijn projecten die focussen op energiebesparing in scholen, een netwerk uitbouwen tussen klimaatpioniers, of een elektrische wagen voor hulbehoevenden aankopen." Wie een project wil indienen of meer info wenst, kan contact opnemen met de dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling via www.oost-vlaanderen.be/energieambassadeurs. (DCRB)