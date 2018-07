Wk-dorpen scoren dankzij 'bronzen' Duivels MEESTE BEZOEKERS AAN QUBUS VOOR MATCH TEGEN BRAZILIË LIEKE D'HONDT

16 juli 2018

02u35 1 Lierde De prestatie van de Rode Duivels op het wereldkampioenschap in Rusland bracht heel wat mensen op de been. De organisatoren van wk-dorpen en evenementen met grote schermen beleefden dankzij de Rode Duivels en het mooie weer dan ook topdagen.

De Markt van Zottegem kleurde dankzij het Egmonts WK Village van café Avenue en café De Zoeten Inval zeven keer zwart, geel en rood. Ook zondag zakten heel wat supporters af naar het wk-dorp om de finale tussen Frankrijk en Kroatië te volgen. Zij hadden gehoopt op een Kroatische overwinning, maar het waren de Fransen die aan het langste eind trokken. Zo kwam ook in Zottegem een einde aan de WK-gekte. Die overtrof volgens de organisatoren van het Egmonts WK Village de verwachtingen. "We hadden vooraf gehoopt op zo'n zeshonderd supporters per wedstrijd, maar uiteindelijk kwamen er elke match tweeduizend fans naar de Markt", zegt Pieter Borremans van De Zoeten Inval. De organisatoren vatten elke wedstrijd van de Rode Duivels op als een soort festival met optredens van onder andere Get Ready, De Romeo's en 2empress. "Want meer dan de opbrengst was het voor ons belangrijk om Zottegem opnieuw op de kaart te zetten en bij elkaar te brengen. Met de steun van de burgemeester en zijn partij zijn we daarin geslaagd."





Beste editie

In Oudenaarde werkten voetbalclub KSV Oudenaarde en organisatiebureau Pete's Promotions voor de derde keer samen om een groot scherm aan de Qubus te plaatsen. Net als de Rode Duivels beleefden de organisatoren een topeditie. "Tijdens de eerste drie wedstrijden was de opkomst nog ongeveer gelijk aan de voorgaande edities. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de studenten nog examens hadden op dat moment", zegt Tom Browaeys van KSV Oudenaarde. "De match tegen Japan lokte al wat meer volk, maar de kwartfinale tegen Brazilië was echt een schot in de roos. Voor de halve finale tegen Frankrijk kwam minder volk opdagen, waarschijnlijk omdat het weer iets minder goed was. De troostfinale lokte eveneens minder volk." Ook organisator Peter Decordier is tevreden over het verloop van het WK. "Dit was de beste editie tot nu toe en op vlak van veiligheid is alles opnieuw vlot verlopen."





Twaalf horecazaken en de dienst Evenementen van Ronse plaatsten dan weer voor de eerste keer samen een groot scherm. Ze deden dat op parking Portois waar ze het aantal supporters, op de troostfinale na, wedstrijd na wedstrijd zagen toenemen. Naast veel sfeer en ambiance bleek dat ook op economisch vlak een goede zaak. "Voor de stad betekende dat meer visibiliteit en de betrokken horecazaken hebben er ook wel bij gevaren", zegt schepen van Evenementen Ignace Michaux (CD&V). "De neutrale locatie lokte meer volk dan de voorbije edities. Het systeem is daarom zeker voor herhaling vatbaar."