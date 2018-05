Werner Niemegeers (58) trekt N-VA-lijst 02 mei 2018

02u31 0 Lierde Werner Niemegeers uit Sint-Martens-Lierde zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de N-VA-lijst in Lierde trekken. "Ik zie bijzonder veel uitdagingen", vertelt de lijsttrekker.

De 58-jarige Niemegeers is behalve advocaat ook auteur van diverse publicaties waarin hij strijdt voor een rechtvaardige fiscaliteit. Hij moet Ann De Geeter doen vergeten, die in 2012 de N-VA-lijst trok en de enige zetel voor de partij binnenhaalde. Nog geen jaar later zette de partij de samenwerking met haar stop. "Ik neem dit heel ernstig. Als ik verkozen word, dan zal ik moeten ontslag nemen als plaatsvervangend magistraat in het Hof van Beroep in Gent", vertelt Niemegeers.





Aandacht voor natuur

"In Lierde zie ik veel uitdagingen, zoals de ontwikkeling van fietsostrades. Een doorgedreven aanpak van het toenemend sluipverkeer is daarbij essentieel. Ook de mogelijkheden tot kinderopvang moeten dringend uitgebreid worden. Zo kunnen jonge koppels gemakkelijker werk en gezin combineren. In het verleden heeft het gemeentebestuur veel te weinig aandacht gehad voor onze natuur", stelt hij. "Wij willen ons ten volle inzetten voor het behouden van ons groen Lierde en de open ruimte die we kennen. Speciale aandacht gaat hierbij naar het kerkplein van Sint-Maria-Lierde dat aan herinrichting en wat meer groen toe is. Ook willen we de strijd tegen zwerfvuil aanzwengelen. Tot slot moeten we erover waken dat Lierde geen slaapgemeente wordt. Daarom willen we een ondernemingsvriendelijk klimaat creëren voor de gevestigd handelaars en zelfstandigen waar de bewoners, het plattelandstoerisme en onze talrijke landbouwers wel bij varen", besluit Werner Niemegeers.





(TVR)