Werknemer neemt vaker de fiets WAGEN NOG STEEDS POPULAIRST GEBRUIK VAN OPENBAAR VERVOER GAAT ACHTERUIT LIEKE D'HONDT

24 februari 2018

02u50 0 Lierde Oost-Vlamingen gaan steeds vaker al fietsend naar het werk. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van hr-dienstverlener Acerta. Iets meer dan een kwart van de Oost-Vlamingen in de private sector springt regelmatig op de fiets om te gaan werken. De auto blijft het populairst bij drie kwart van de werknemers, het openbaar vervoer heeft het met 6,2 procent reizigers moeilijker in onze provincie.

De fiets nemen om te gaan werken, maar liefst 27,8 procent van de Oost-Vlaamse werknemers doet het. Dat is 4,5 procent meer dan in 2016. Enkel Antwerpen doet beter op dat vlak. "Meer en meer werknemers vragen aan hun werkgever om, al dan niet elektrische, bedrijfsfietsen beschikbaar te stellen. De langer wordende autofiles hebben blijkbaar een pijnpunt bereikt", verklaart Tom Vlieghe van Acerta. "Met een Benefit Motivation Plan, waarbij werknemers de keuze krijgen om een deel van hun loon te besteden aan bijvoorbeeld een elektrische fiets, kan de werkgever aan de vraag van de werknemers tegemoetkomen zonder zijn loonkost te verhogen."





Terwijl de fiets aan populariteit wint, gaat het gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer er in Oost-Vlaanderen licht op achteruit. Met 6,2 procent scoort de provincie ook lager dan het nationale gemiddelde van 7,4 procent. Al moeten we wel rekening houden met het feit dat werknemers uit de openbare sector niet hebben deelgenomen aan het onderzoek. Net zij zijn de grootste groep van trein- en busreizigers.





De Lijn kan momenteel nog geen cijfers per provincie geven, maar benadrukt wel dat het acties onderneemt om het openbaar vervoer te promoten bij bedrijven. "We hebben verschillende sensibiliseringscampagnes lopen om bedrijven warm te maken voor het openbaar vervoer. We nemen ook proactief contact op met bedrijven die nog geen derde-betalerssysteem hebben", legt Valerie Leeman, woordvoerster van De Lijn Oost-Vlaanderen, uit. Met zo'n systeem betalen werkgevers het bus- of tramabonnement van hun werknemers gedeeltelijk of volledig. "We merken trouwens dat er in Oost-Vlaanderen in 2017 meer derde-betalerscontracten werden afgesloten", zegt Leeman nog.





Auto op nummer één

De auto blijft met stip de nummer één in Oost-Vlaanderen. Iets meer dan 66 procent van de werknemers neemt altijd de wagen naar het werk. Tellen we daar de werknemers bij die af en toe de fiets of het openbaar vervoer nemen, dan komt het totaal op 76,66 procent. Acerta merkt ook een stijging van het aantal bedienden met een bedrijfswagen.





In 2017 reed 19,5 procent van de Oost-Vlaamse bedienden met een bedrijfswagen. Dat is 8,5 procent meer dan het jaar ervoor. Toch stijgt het aantal bedrijfswagens in onze provincie minder snel dan in de andere provincies.