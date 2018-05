Website vol erfgoed uit twaalf gemeenten ERFGOEDBANK VLAAMSE ARDENNEN BOVEN DOOPVONT GEHOUDEN THOMAS VANDEWALLE

01 juni 2018

02u45 0 Lierde Het erfgoed van twaalf gemeenten uit de regio wordt online gebundeld in de Erfgoedbank Vlaamse Ardennen. "De databank omvat alles wat we willen doorgeven aan de volgende generaties", zegt voorzitter Leen De Roeck.

Twaalf steden en gemeenten sloegen enkele jaren geleden de handen in elkaar om een gezamenlijke erfgoedwerking uit te bouwen. De vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen (EVA) is vandaag een feit en gisteren werd het eerste project voorgesteld: een Erfgoedbank. "De Erfgoedbank Vlaamse Ardennen is een online databank die iedereen laat kennismaken met zijn of haar regionaal erfgoed. Materiaal dat anders verborgen bleef in archieven of op zolders, wordt nu samengebracht in een uniek digitaal museum", vertelt voorzitter Sandra De Roeck. "Als bezoeker neem je een verfrissende duik in het verleden door te grasduinen tussen oude foto's, postkaartjes en ander erfgoedmateriaal. Je kan in de databank vrij bladeren door je gemeente of stad, of je kan via bepaalde trefwoorden op zoek gaan naar wat je wil bekijken."





Gigantisch werk

Heemkringen, erfgoedwerkers en vrijwilligers zijn vandaag volop bezig met nieuwe beelden in de Erfgoedbank in te voeren. "Maar dit gigantische werk is verre van af. In Zottegem alleen gaat het om meer dan 27.000 beelden die moeten worden verwerkt. We zijn dan ook nog op zoek naar helpende handen die mee willen erfgoedmateriaal opsporen, getuigenissen afnemen, digitaliseren en invoeren in de Erfgoedbank. Op die manier kunnen we al deze kostbare informatie doorgeven aan de volgende generaties", aldus De Roeck.





"Via dit project willen we ook de streekidentiteit versterken. Door te kijken naar de beelden komt het verleden namelijk tot leven. Het inspireert ons om op een andere manier naar onze omgeving te kijken en onze streek en geschiedenis te waarderen. Je zal de Erfgoedbank trouwens niet enkel terugvinden in een digitale omgeving. De beelden zullen ook gebruikt worden voor toonmomenten, wandelroutes,..."





Foodtruck

Erfgoed Vlaamse Ardennen zal vanaf september ook op tal van evenementen aanwezig zijn met een eigen foodtruck. "We tellen heel wat streekeigen producten. Denk maar aan de Wortegemsen jenever, de Brakelse geutelingen en de Geraardsbergse mattentaarten. Al deze producten zullen in onze foodtruck verkocht worden. Daarnaast willen we in samenwerking met de scholen ook werk maken van een erfgoedboek om zo ook de jeugd in contact te brengen met ons erfgoed." De erfgoeddatabank is terug te vinden op de website www.erfgoedvlaamseardennen.be.





Wie zelf een handje wil toesteken, kan contact opnemen met erfgoedmedewerker Lien Urmel via lien.urmel@erfgoedvlaamseardennen.be.