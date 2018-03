Wateroverlast na felle neerslag 12 maart 2018

Felle neerslag in de nacht van zaterdag op zondag heeft waterolverast veroorzaakt in Ouwegem, Moregem, Kluisbergen, Elsegem, Brakel en Zottegem. De bufferbekkens liepen vol, enkele straten liepen onder water en meerdere woningen werden bedreigd. In Moregem kregen enkele woningen water binnen. Op andere plaatsen kon de brandweer woningen beveiligen met zandzakken. Op diverse plaatsen kwam water en modder op de rijweg terecht. In Ronse was er een blikseminslag met materiële schade zonder dat er brand onstond. "In totaal hebben we een 60-tal brandweermannen en 20 voertuigen ingezet verspreid over de verschillende posten van onze brandweerzone Vlaamse Ardennen" zegt zonecommandant majoor Peter De Vijlder. (DCRB)