Warm ingeduffeld naar school voor Dikketruiendag 07 februari 2018

02u52 0 Lierde Heel wat scholen draaiden de verwarming gisteren enkele graden lager voor Dikketruiendag. De leerlingen en leerkrachten deden een extra trui aan en ook de mutsen en sjaals waren niet op één hand te tellen. Om de leerlingen ondanks de koude warm te houden, zorgden heel wat scholen voor warme dranken, beweegmomenten en een lesje over het klimaat.

In basisschool Dr. Ovide Decroly in Ronse waren ze met een pas geïsoleerd dak helemaal klaar voor Dikketruiendag. "Hierdoor kunnen we ook op onze energiekosten besparen", zegt directrice Nora Vynck. Om extra warm te krijgen, maakten de leerlingen samen met hun leerkrachten warme chocolademelk. Ook in KBO Sint-Jozef in Oudenaarde was Dikketruiendag goed te voelen. "We hebben de verwarming op 18 graden gezet. Het verschil is hier en daar dus wel te voelen. We letten erop dat de kinderen niet te koud krijgen door voor en tijdens de lessen voldoende beweegmomenten in te lassen", zegt directeur Bart Dhaene. Basisschool Omer Wattez in Schorisse kreeg dan weer een warme opkikker van de oudervereniging. Zij brachten warme appelthee en chocomelk mee voor de leerlingen. (LDO)