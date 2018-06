Wandelvereniging Club voor Sport en Cultuur mag dertig kaarsjes uitblazen 28 juni 2018

De wandelvereniging 'Club voor Sport en Cultuur' uit Lierde bestaat 30 jaar en vierde die speciale verjaardag op het gemeentehuis, waar de vrijwilligers werden gefeliciteerd en bedankt voor hun jarenlange inzet. 30 jaar geleden begon de toenmalige afdeling van de Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid in Lierde naast diverse culturele activiteiten ook wandelingen te organiseren. Al spoedig zou wandelen de hoofdactiviteit worden. De club groeide gestaag en het werd duidelijk dat voor de leden de sport belangrijker werd dan de ideologische achtergrond. Nationaal werd CSC al lang opgedoekt en vervangen door Curieus. De naam CSC werd behouden maar verwijst sindsdien naar Club voor Sport en Cultuur. "Vriendschap en sportiviteit dragen wij hoog in het vaandel. Iedereen is welkom bij ons, ongeacht ouderdom, ideologie en kleur", aldus voorzitter Bert Wastyn.





(TVR)