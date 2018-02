Walmkenbrand verwelkomt de lente 14 februari 2018

In Deftinge wordt op zondag 25 februari Walmkenbrand georganiseerd door het beschermcomité van de kapel en de basisschool en oudercomité Sint-Vincent.





De lange, donkere winter wordt symbolisch verbrand en de lente - de terugkeer van het licht - met vreugdevuren begroet. Vanaf 18.30 uur vertrekt een lampionnentocht aan de parking van de oude pastorie in Deftinge richting brandstapel in de Muizenholstraat. Naar aloude traditie zal de as van het vreugdevuur verdeeld worden aan de landbouwers voor het bekomen van een goede oogst. Er wordt een hapje en een drankje voorzien terwijl het vuur oplaait.





