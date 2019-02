Wagens botsen op kruispunt N42 met Paepmunte Frank Eeckhout

13 februari 2019

14u55 0 Lierde Op het kruispunt van de N42 met Paepmunte op de grens van Hemelveerdegem met Ophasselt zijn twee wagens op elkaar gebotst. Eén persoon geraakte daarbij gewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 12.30 uur. Volgens de politie botsten beide wagens frontaal op elkaar. Eén van de wagens kwam daarna tot stilstand tegen een verlichtingspaal. De andere wagen belandde over de gracht in een veld. Door het ongeval moest het verkeer op de N42 een tijdlang over één rijstrook. Beide wagens werden getakeld.