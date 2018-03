Wagen belandt in gracht aan Eurotuin 21 maart 2018

02u42 0

Ter hoogte van tuincentrum Eurotuin in Ophasselt is gisteren rond 16.30 uur een verpleegster met haar wagen in de gracht beland. A.H uit Lierde reed met haar Toyota Yaris op de N8 in de richting van Lierde. Voorbij de verkeerslichten aan Eurotuin merkte ze een rij wachtende wagens aan een verkeerslicht te laat op, waardoor ze op de SUV van P.V., eveneens uit Lierde, botste. Door de klap belandde ze met haar wagen ook nog eens in de gracht.





Ze raakte daarbij niet gewond en slaagde erin op eigen houtje uit haar wagen te raken. Door het ongeval was er extra verkeershinder op de N8 in Ophasselt. De wagen van de verpleegster werd getakeld. De aangereden SUV kon zijn weg verderzetten.





(FEL)