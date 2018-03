Waar kijkt u naar Vlaanderens mooiste? KEUZE TE OVER OM RENNERS AAN TE MOEDIGEN IN REGIO 29 maart 2018

02u47 0 Lierde Waar kijkt u zondag naar de Ronde? Wie in Oudenaarde blijft, kan de koers zonder veel moeite vijf keer zien. In Kwaremont, toch wel het hart van de finale, klauteren de renners en rensters samen vier keer de kasseien op, terwijl in Ronse het Malanderpark plaats van afspraak is. Of wil je in Brakel Frederik Backaert 'zijn' Berendries naar boven schreeuwen?

Oudenaarde: 5 keer de koers zien

Je hoeft geen heksentoeren uit te halen om de renners zondag een paar keer te zien: wie in Oudenaarde laveert tussen de Markt en de aankomstzone, ziet de koers vijf keer en krijgt er een pak animatie bovenop.





Om 9.30 uur start de zogenaamde Fan Ride, een groep van honderd wielertoeristen die de Ronde rijdt. Om 10.55 uur start de Ronde voor Vrouwen. Zij maken om 12.25 uur een doortocht op de Markt en rijden dan meteen naar de Edelare, Wolvenberg en Holleweg. De aankomst staat gepland om 14.50 uur aan de Minderbroedersstraat.





Om 15.30 uur maken de mannen de passage aan de Koppenberg. Ook daar is een publiekszone voorzien. Rond 16.30 uur worden de renners aan de aankomst verwacht.





Vanaf 13 uur, na de passage van de mannen op de Markt, opent het publieksdorp de deuren. Dat is een belevingsplein met drank- en eetstanden, kinderanimatie en een overdekte starshade. Hier staat ook het grootste scherm dat tijdens de Ronde van Vlaanderen wordt ingezet. Bovendien verhuist Studio Brussel op zondag van het Droesbekeplein naar het publieksdorp.





Ook in de jeugdzone op 500 meter voor de aankomst, is de koers live te volgen op groot scherm. Na de wedstrijd wordt hier afgesloten met een dj.





Prijs van een pintje: 2 euro.





Kwaremontplein in Kluisbergen: vier passages

Het Kwaremontplein is ook dit jaar een ideale locatie voor de wielerfans, want de koerskaravaan doet maar liefst vier keer de Oude Kwaremont aan. Tussen de passage van de vrouwen en de drie passages van de mannen door, kunnen de supporters zich bovendien uitleven op het plein. Na de koers kan daar ook nog gevierd worden op de afterparty.





Prijs van een pintje: 2 euro.





Malanderpark in Ronse: eventdorp

De stad Ronse organiseert samen met twaalf café-uitbaters een eventdorp in het Malanderpark. De supporters kunnen er de Ronde volgen op groot scherm en ondertussen de lokale horeca steunen aan de gemeenschappelijke bar. De renners en rensters rijden zondag vier keer over het grondgebied van Ronse, waaronder één passage door de Kruisstraat en het Malanderpark. Ook de vrouwen beklimmen de Kruisstraat één keer.





Het Malanderpark is zondag ook te bereiken met het openbaar vervoer. De NMBS legt extra treinen in dankzij een financiële tussenkomst van de stad en er zijn pendelbussen die de supporters gratis vanuit verschillende locaties naar het parcours brengen.





Prijs van een pintje: 2 euro





De Berendries: een klassieker

Fans van de Michelbeekse renner Frederik Backaert verzamelen in en rond het café 't Bierpotje aan de voet van de Berendries. "En we hopen op een feestje na de aankomst. Frederik kan toch in de top 10", gelooft cafébaas Serge. Hij plaatst zondag twee grote schermen en tapt pintjes aan 1,50 euro.





Zottegem: Markt in Rondedorp

In Zottegem wordt de Markt omgetoverd tot Rondedorp. "Van 9 tot 11 uur kan je er genieten van een gratis ontbijt met croissants, koeken, koffie en fruitsap. Tussen 11 en 12 uur warmen de Platte Choco's de wielerfans op met een optreden. Zij sluiten af met hun Rondelied. Daarna is het wachten op de doortocht van de renners. Die worden rond 12.35 uur in ons centrum verwacht. Het verdere verloop van de wedstrijd kan gevolgd worden op een groot scherm. Niemand hoeft dus naar huis te gaan, want er is genoeg te eten en te drinken in ons Rondedorp", zegt schepen van Citymarketing Kurt De Loor (sp.a). Om 10.55 uur is er ook de passage van Juniores en om 11.55 uur is het de beurt aan de vrouwen. Na de aankomst van de mannen zorgt dj S-Sound voor de afterparty. Dit jaar pakt de stad ook uit met een opvallende actie. "Verschillende bakkers steken hun brood al enkele weken in De Kleine Flandrien-broodzak. Iedereen kan de broodzak op zijn hoofd zetten en door de uitgeknipte ogen de koers bekijken", geeft De Loor nog mee.





Ook op de Penitentenlaan in Velzeke, tussen de kasseien van de Lippenhovestraat en die van de Paddestraat, wordt een volksfeest georganiseerd. "Wij starten al op zaterdag met een optreden van Yves Segers en enkele dj's tijdens onze Nacht van de Kassei. Zondagochtend is er voor de kleine wielerfans een paaseierenzoektocht. Ook bij ons kan je de wedstrijd volgen op groot scherm en is er na afloop een afterparty", laat Tim Pede weten. Prijs van een pintje: 2 euro. (DCRB, LDO, FEL)





