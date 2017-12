Waar feesten op oudejaar? DISCOSFEER EN GRATIS ONTBIJT TIJDENS NIEUWJAAR IN REGIO THOMAS VANDEWALLE

02u41 0 Foto Thomas Vandewalle Wim Merchiers dompelt zaal Harmonie volledig onder in een discosfeer. Lierde Wie op oudejaarsavond in de Vlaamse Ardennen een stapje in de wereld wil zetten, heeft keuze uit nogal wat fuifjes. Vooral in Oudenaarde, maar ook in Ronse, Brakel en Kruishoutem valt er wat te beleven.

Goedkoop feesten in De Rijdt





In Brakel hebben fuifnummers afspraak in het feestcomplex De Rijdt aan de Jagerstraat voor de Tchieleboer Oudejaarsnacht. Vier muziekmakers staan er achter de knoppen: dj Blesserz, dj Bramskie, dj Rck en dj Timm.





"De deuren gaan één minuut voor middernacht open", kondigt organisator Tom De Geyter, uitbater van het café T' Chieleboer, aan. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. Daarin zijn twee drankjes inbegrepen. Kaarten zijn alleen aan de ingang van De Rijdt en dus niet vooraf te koop.





Disco fever





In zaal Harmonie aan de Markt in Oudenaarde staat alles in het teken van disco. Er hangen niet enkel tientallen discobollen, organisator Wim Merchiers heeft nog verschillende verrassingen in petto. Monsieur, Mojo en Bock & Balls staan er achter de draaitafels. De deuren openen om 1 uur. De tickets in voorverkoop zijn uitverkocht, maar de organisatoren verkopen om 1 uur nog vijftig tickets aan 15 euro aan de deur. Het feestje gaat door tot omstreeks 9 uur. Wie jonger is dan 21 jaar, komt er niet in.





Gratis ontbijt





Nog een fuifplek op oudejaarsavond in Oudenaarde is het café Adriaen Brouwer. De muziek is van Leroy, Flüke en dj Delacroix en tussen 6.30 en 7.30 uur kan men genieten van een gratis ontbijt. Wie er nog bij wil zijn, is er aan voor de moeite. De ruim 200 tickets zijn allemaal de deur uit.





Samen aftellen





In Ronse kan men vanaf 23.30 uur terecht in café Harmonie op de Grote Markt om er samen af te tellen naar het nieuwe jaar. Dj Ludo zal er de bezoekers het nieuwe jaar inloodsen.





Opnieuw dansen in Sotto's





De voormalige megadancing Sotto's in Zottegem opent zondagavond nog eens de deuren voor het grote publiek. In de bovenzaal wordt er gezellig getafeld, maar die tickets zijn al allemaal de deur uit. Beneden zal er vanaf 23 uur muziek gedraaid worden door Pat Krimson, 2 Empress, Werone, Robert Abigail, Jay Baker en Bart Reeves. Bezoekers mogen zich verder verwachten aan een lichtshow, confettishots en special acts. Info en tickets via www.nyeparty.be.





Overgang in stijl





In Kruishoutem kan men al vanaf 18 uur in De Mastbloem terecht voor het Brosgala. De avond start met een diner. Vanaf 22.30 uur breekt het dansfeest los met dj's Pinne en J-Castle. Tickets en info via brosgala@gmail.com.





Knallende start in Gent





Wie het jaar liever inzet met een knal, trekt best naar Gent voor het vuurwerk op de site Portus Ganda. Het vuurwerk start stipt om middernacht met voorafgaand een aftelmoment en muzikale sfeeropbouw vanaf 23.15 uur. Na het vuurwerk kan je terecht in de Charlatan voor een spetterend feestje waar je al dansend en zingend het nieuwe jaar kan inzetten tot in de vroege uurtjes. Ook Soirée Bourrée is een welgekend evenement op oudejaarsavond. In de twee zalen van De Centrale in Gent kan je dansen op folk of fuiven met onder andere rock-, pop- en wereldmuziek.