Voortaan 50% korting met Lierdepas Frank Eeckhout

02 april 2019

09u01 2 Lierde Met de Lierdepas krijgen inwoners met een laag inkomen voortaan 50% in plaats van 25% korting op tal van activiteiten.

Met deze pas krijg je korting voor culturele en vrijetijdsactiviteiten, die georganiseerd worden door de gemeentelijke dienst sport, cultuur, jeugd, senioren en bibliotheek. Lierdenaars die van een verhoogd verzekeringstegemoetkoming of omnio-statuut genieten en inwoners in budgetbeheer komen in aanmerking voor de Lierdepas. Een aanvraag kan gebeuren via de sociale dienst van het OCMW of rechtstreeks bij de diensten sport, jeugd of cultuur. Dat kan het hele jaar door. Met de speciale pas wil het gemeentebestuur inwoners met lagere inkomens meer betrekken bij het sociale gebeuren in Lierde. De pas is gratis en strikt persoonlijk.

Meer over OCMW

Lierde

Lierdepas

samenleving

mensen

politiek

werk