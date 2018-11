Voor Lierde zoekt toenadering tot De Derde Partij Frank Eeckhout

15 november 2018

16u34 0 Lierde Dat Jurgen Soetens opnieuw burgemeester wordt in Lierde, was meteen na de verkiezingen al duidelijk. Zijn partij Voor Lierde kreeg van de inwoners zelfs het mandaat om alleen te besturen. Toch hoopt Soetens dat er een partij met hem in zee wil gaan.

Met 51,3 procent veegde Voor Lierde, de partij van burgemeester Jurgen Soetens, op zondag 14 oktober alle concurrentie van tafel. Het leverde Soetens en zijn partij vijf extra zetels en de absolute meerderheid op. Met elf van de zeventien zetels gaf de kiezer Voor Lierde zelfs een mandaat om solo te besturen. Toch twijfelde Soetens om dat ook effectief te doen.

“We hebben toenadering gezocht bij een andere partij om onze coalitie te versterken. We hebben daarbij een voorstel op tafel gelegd waarbij 90% van de te verdelen mandaten naar onze partij gaan en 10% procent naar de eventuele coalitiepartner. We willen hen daarbij ook de kans geven om inhoudelijk mee te werken aan het bestuursakkoord. Kunnen ze zich hierin niet vinden, dan gaan we alleen besturen", zegt Soetens.

Navraag leert ons dat Voor Lierde een coalitievoorstel gedaan heeft aan De Derde Partij. Schepen Steven Vekeman wil daar echter niet veel over kwijt. “Het klopt dat er een voorstel op tafel ligt. Dinsdag gaan we dat bespreken en een beslissing nemen. Ik ga dus niet op de feiten vooruit lopen", laat Vekeman het achterste van zijn tong nog niet zien.

Voorzitter van De Derde Partij, Fernand Vekeman, liet de dag na de verkiezingen optekenen dat er boter bij de vis moest zijn om samen met Voor Lierde in zee gaan. “We gaan niet zomaar zes jaar in de oppositie zitten en de meerderheid steunen zonder dat daar iets aan vast hangt", liet de voorzitter optekenen.