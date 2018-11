Voor Lierde neemt De Derde Partij mee aan boord Frank Eeckhout

30 november 2018

19u33 0 Lierde Voor Lierde, de partij van burgemeester Jurgen Soetens, neemt De Derde Partij mee aan boord in de volgende legislatuur. De Derde Partij krijgt echter geen uitvoerende mandaten en moet zich tevreden stellen met de voorzitter van de gemeenteraad. “Meewerken is beter dan tegenwerken", zegt Steven Vekeman, die de nieuwe voorzitter wordt.

Met 11 zetels op 17 haalde Voor Lierde een duidelijke verkiezingsoverwinning. De rest van de zitjes ging naar De Derde Partij (3) en Open Vld (3). N-VA en sp.ankracht bleven verweesd achter en haalden geen enkele verkozene binnen. Meteen na de verkiezingen liet burgemeester Soetens al uitschijnen dat hij op zoek wou gaan naar een partner om Lierde samen te besturen.

“In het schepencollege hebben we de voorbije maanden constructief samengewerkt met De Derde Partij. Ook de overige mandatarissen van De Derde Partij waren de lopende bestuursperiode steeds opbouwend in de beoordeling van vele dossiers in het belang van de Lierdenaren. Daarom hebben we hen de kans gegeven om deze samenwerking verder te zetten. Uiteraard heeft alles zijn prijs. De kiezer heeft ons een ruime meerderheid gegeven waardoor het evident is dat alle schepenambten binnen onze partij blijven. De Derde Partij krijgt wel het voorzitterschap van de gemeenteraad en krijgt ook vertegenwoordigers in de verschillende intercommunales", zegt Jurgen Soetens.

Geen schepenambt meer dus voor Steven Vekeman. Hij moet tevreden zijn met het voorzitterschap van de gemeenteraad. “Toch krijgen we inspraak bij de opmaak van de bestuursnota. Daarin worden ook punten uit ons programma opgenomen. Daarnaast is er de belofte om alle dossiers samen met onze fractie te bespreken. Om die reden zijn we blij dat Voor Lierde ons aan boord houdt. Het is immers altijd beter om mee te werken aan een beleid dan oppositie te moeten voeren", reageert Vekeman.

Het college van burgemeester en schepenen zal bestaan uit Jurgen Soetens die burgemeester blijft, schepenen Erna Antoine, Katelijne Scheirlinckx en André Eeman met als toegevoegde schepen en tevens ook voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Antoine Van De Maele. André Eeman, die al sinds 1976 onafgebroken in de gemeenteraad zit, houdt het na vijf jaar bekeken en geeft dan de fakkel door aan Jordy De Borre.

Het bestuursakkoord wordt eind december voorgesteld. Toch laten de coalitiepartners al even in hun kaarten kijken. “Klimaat en veiligheid worden twee van de speerpunten. En ook de autonomie van Lierde staat de volgende legislatuur op het spel. Wij zijn geen voorstander van een fusie", besluit Jurgen Soetens.