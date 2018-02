Vier valentijn in De Lier 14 februari 2018

Speciaal voor valentijn vandaag, vertoont de Lierdese Gezinsbond de Disneyfilm 'Lady en de Vagebond'. De voorstelling van deze klassieker, Nederlands gesproken, begint om 14 uur in het ontmoetingscentrum De Lier, Nieuwstraat 21 in Sint-Maria-Lierde. De toegang bedraagt 2 euro. Plaatsen reserveren kan via 0479/36.34.07 of gezinsbondlierde@gmail.com.





(TVR)