Vier bestuurders onder invloed Frank Eeckhout

17 juli 2018

12u00 2

Ook BOB heeft zaterdag de derde plaats van de Rode Duivels op het WK gevierd.

Na de kleine finale controleerde de politie van Geraardsbergen/Lierde 134 bestuurders. Amper vier van hen hadden te diep in het glas gekeken.

De controles vonden plaats op de N493, ter hoogte van de Horizon, en de Aalstsesteenweg in Geraardsbergen. De politieploegen vatten voorts ook post in de Kloosterstraat in Lierde.

Er werden ook acht processen verbaal van waarschuwing opgesteld, en zeven onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet-dragen van de gordel, overdreven snelheid en wagens waar te veel passagiers in zaten.