Verkiezingskoorts slaat toe: Open Vld en CD&V bakkeleien over bevoegdheden 02u34 0 Foto Ronny De Coster Melissa Dooms. Lierde In Lierde lijkt de verkiezingskoorts al volop toe te slaan. Schepen Rudy Mortier (Open Vld) nam er twee maanden geleden zijn ontslag, maar intussen werd nog altijd geen opvolger aangeduid. Coalitiepartners Open Vld en CD&V trachten namelijk allebei het onderste uit de kan te halen en bakkeleien over de bevoegdheden.

Eerste schepen Rudy Mortier (Open Vld) diende eind oktober zijn ontslag in om "persoonlijke redenen". De bestuursmeerderheid had twee maanden de tijd om een opvolger aan te duiden, maar die is er intussen nog altijd niet. Nochtans zit Melissa Dooms, die bij de volgende verkiezingen lijsttrekker wordt voor Open Vld, te springen om die plek in te nemen.





Verkiezingskoorts

Als eerste schepen krijgt ze namelijk de kans om zich wat meer te profileren dan in haar huidige taak als gemeenteraadsvoorzitter.





Niet onbelangrijk in een verkiezingsjaar. Dat beseft ook coalitiepartner CD&V die nu nog een bevoegdheid probeert af te snoepen. "Er was niet op voorhand afgesproken wat er zou gebeuren als iemand opstapt", zegt burgemeester Jurgen Soetens (CD&V). "Onderhandelingen hebben tot nu toe niets opgeleverd, maar er zijn ook geen bruggen opgeblazen. Er wordt enkel wat gebakkeleid over de bevoegdheden. Negen maanden voor de verkiezingen begint de verkiezingskoorts wat toe te slaan."





Dagelijkse werking

Melissa Dooms laat van haar kant weten dat eerst voorrang werd gegeven aan de dagelijkse werking. "Het ontslag van Rudy was ook voor ons een verrassing, waar we niet op voorbereid waren. Het is een verkiezingsjaar en iedereen loopt wat zenuwachtig. Ik zal me kandidaat stellen voor de schepenpost, maar ook andere leden zijn vrij om dat te doen", aldus Melissa Dooms.





Beide partijen benadrukken dat de gemeentelijke werking niet in het gedrang komt. "Rudy is tot half december schepen geweest en is tot de laatste dag actief gebleven. Het is dus niet zo dat er dossiers zijn blijven liggen." (TVR)