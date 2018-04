Veel kleur én gratis koffie op gemeenteplein 19 april 2018

02u57 0

In Lierde werd gisteren volop buiten gespeeld op het gemeenteplein. De kinderen konden zich er uitleven op een springkasteel en een fietsparcours en hun fiets laten registreren aan de stand van de politie. Wie zin had, kon zich ook laten schminken en snuisteren in boeken aan de stand van de bib, waar tweedehandsboeken werden verkocht. Wie dorst kreeg, kon dan weer deelnemen aan een workshop mocktails maken. Ook de ouders en grootouders hadden het best naar hun zin. Zij konden in het zonnetje namelijk genieten van gratis koffie.





(TVR)