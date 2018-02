Vastgoedprijzen nemen opmerkelijke sprongen PRIJZEN VOOR WONING IN MAARKEDAL GESTEGEN MET 21,5 PROCENT RONNY DE COSTER

23 februari 2018

02u52 0 Lierde De duurste huizen van de Vlaamse Ardennen staan nog altijd in Gavere, Wortegem-Petegem en Kruishoutem. Maar zeer opmerkelijk is de indrukwekkende stijging van de vastgoedprijzen in Maarkedal. Vorig jaar is de waarde van een woning daar met maar liefst 21,5 procent gestegen, zo becijferde De Tijd. "Hou Maarkedal maar goed in het oog: die gemeente zit fors in de lift", bevestigt vastgoedmakelaar Kristian Nobels.

Kruishoutem spant met een gemiddelde prijs van 336.308 euro de kroon op de vastgoedmarkt in de Vlaamse Ardennen. Dan volgen Maarkedal met 331.716 euro, Gavere met 319.502 euro en Wortegem-Petegem met 295.196 euro als gemiddelde waarde voor een woning. De goedkoopste huizen staan in Ronse. Daar betaal je gemiddeld 157.536 euro.





Maarkedal in de lift

In de cijfers die zakenkrant De Tijd publiceerde, valt Maarkedal het meest op, vooral door de evolutie van de prijzen. In een jaar tijd is de waarde van een huis er met maar liefst 21,5 procent gestegen. "We moeten met die cijfers wel voorzichtig omspringen, want ze worden berekend op de verkopen die in het afgelopen jaar zijn gebeurd. Als daar een paar kasten van villa's tussen zitten, kan dat het beeld vervormen", vertelt Kristian Nobels, die als vastgoedmakelaar in heel de Vlaamse Ardennen actief is. "Maar de tendens klopt: Maarkedal vormt in onze regio een nog niet helemaal ontdekte parel. De interesse om daar te gaan wonen, verhoogt. En de vraag drijft de prijs op. Maarkedal ligt tussen de grote wegen en biedt daardoor een grote rust, en landschappelijk is het ook onovertroffen. In het verlengde ervan zie ik ook Opbrakel en Everbeek in waarde stijgen. Brakel doet dat in zijn geheel ook wel en dat heeft te maken met onder meer de vernieuwing van de dorpskern in Nederbrakel. Ik verwacht dat ook hier de vastgoedprijzen omhoog gaan."





Stijging van prijzen

Die tendens tekent zich ook af in Ronse, met een stijging van 3,2 procent. "Ook dat heeft te maken met stadskernvernieuwingen", aldus Nobels. Zottegem komt eveneens met goede cijfers. Daar stijgt de prijs van een woning met 6,6 procent tot 231.486 euro. In Gavere neemt de waarde van de woningen een opwaartse sprong van maar liefst 17,3 procent. Ook Zwalmse huiseigenaren kunnen met een meerwaarde van 5,4 procent tevreden zijn. 262.413 euro is daar nu de gemiddelde prijs voor een woning.





Omgekeerde beweging

In Kluisbergen zien we een omgekeerde beweging. Daar neemt de prijs van de woningen een flinke duik: in één jaar tijd zakten de vastgoedprijzen met 20,8 procent. Een huis kost er gemiddeld 185.567 euro.





Ook in Oudenaarde zijn de prijzen gezakt, zij het met 'maar' 3,4 procent, naar 234.563 euro als gemiddelde prijs voor een woning. Lierde moet 2,4 procent van de waarde van zijn woningen prijsgeven en zakt naar gemiddeld 233.775 euro. In Wortegem-Petegem zakt de waarde van een woning met 11,1 procent. Ook Zingem zit bij de zakkers: de vastgoedprijzen dalen er met 5,5 procent, dat geeft nog 277.792 euro voor een woning.