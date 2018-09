Tweedehandsbeurs in De Lier Thomas Vandewalle

06 september 2018

De Gezinsbond Lierde pakt zondag 16 september uit met een tweedehandsbeurs in het ontmoetingscentrum De Lier. Van 13 tot 16 uur kan men er snuisteren in baby- en kinderspullen, kledij, speelgoed, kinderboeken, sportartikelen, enzovoort. De toegang is gratis.