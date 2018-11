Twaalfde stookolieactie van sp.a-Lierde FEL

14 november 2018

14u01 1 Lierde Al voor de twaalfde keer organiseert sp.a Lierde eind dit jaar een groepsaankoop stookolie. Lierdenaren die intekenen kunnen een mooie korting bekomen op hun stookoliefactuur.

“Door iedereen de mogelijkheid te bieden om op deze actie in te tekenen, kunnen we een grote bestelling plaatsen om zo de prijzen maximaal te drukken. Iedereen vaart er dus wel bij. Met deze actie zorgen we ervoor dat de sociaal zwaksten, die het in de winterperiode ook vaak het moeilijkst hebben, hiervan mee de vruchten kunnen plukken", zegt sp.a-voorzitter Bert Wastyn.

Intekenen kan tot 27 november via bert@wastyn.be of sp.a-lierde@wastyn.be. De leveringen gebeuren tussen 1 en 31 december.