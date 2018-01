Tumultueuze gemeenteraad zindert nog na 24 januari 2018

02u55 0 Lierde De verkiezing van oppositieraadslid Steven Vekeman (De Derde Partij) tot schepen zindert in Lierde nog na. Melissa Dooms (Open Vld) voelt zich in de steek gelaten door haar coalitiepartner CD&V, burgemeester Jurgen Soetens (CD&V) noemt het een 'accident de parcours'.

Na het onverwachte ontslag van Rudy Mortier (Open Vld) raakten CD&V en Open Vld het niet eens over de opvolging. "Er zijn wel gesprekken geweest waarin er werd gediscussieerd over de verschuiving van bevoegdheden, maar we kwamen er niet uit", legt burgemeester Soetens uit. Volgens Dooms kwam dat omdat ze zich onder druk voelde gezet. "We werden voor de keuze gesteld: ik kon enkel schepen worden als mijn partij een ander mandaat afstond. Dat was voor ons een brug te ver, want het ging gewoon om een wissel binnen de partij." Er volgden dus verkiezingen waarbij ook oppositieraadslid Steven Vekeman (De Derde Partij) zich kandidaat stelde. Hij werd uiteindelijk verkozen, met als gevolg dat de coalitie minder dan een jaar voor de verkiezingen ernstige barsten vertoont.





Positieve toekomst

Toch ziet Soetens de toekomst positief in. "Er is volgens mij geen probleem op vlak van het bestuur, want de laatste jaren wordt 95 procent van de punten in Lierde goedgekeurd met algemeenheid van stemmen. Ik had dit 'accident de parcours' liever niet gehad, maar ik sla deze bladzijde nu om en kijk naar de toekomst", zegt Soetens. Voor Dooms is die toekomst duidelijk. "Wij zullen ons absoluut blijven inzetten voor de Lierdenaars en bij de verkiezingen kunnen de kiezers dan duidelijk kiezen tussen en onbetrouwbare en een betrouwbare partij." Voor de oppositiepartijen brengen deze verschuivingen nieuwe kansen met zich mee met het oog op de verkiezingen. "Dankzij schepen Vekeman heeft De Derde Partij een kans om te tonen dat we een volkse partij zijn die dicht bij de mensen staat. Ook voor de verkiezingen liggen de kaarten nu helemaal anders", zegt Guy Depraetere, voorzitter van De Derde Partij. (LDO)