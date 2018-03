Tot 7.500 euro subsidie voor verbetering agrarisch landschap 27 maart 2018

Verenigingen van land- en tuinbouwers kunnen bij de provincie een toelage aanvragen voor initiatieven die bijdragen aan het behoud of de verbetering van het agrarisch landschap.





Het gaat om de zorg voor het onderhoud van het landschap of het geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om de kwaliteit van het landschap (beeldkwaliteit, biodiversiteit, identiteit, duurzaamheid, ...) te handhaven of te verbeteren





De aanvrager moet een vereniging van minimaal 5 leden, waarvan minstens de helft actieve land- en tuinbouwers. De subsidie bedraagt maximaal 7.500 euro





Meer info: Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Landbouw & Platteland, Gouvernementstraat 1 in Gent of het nummer 09/267.82.33. (DCRB)