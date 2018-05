Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Nieuwstraat 25 mei 2018

02u56 0

Een aannemer is gisteren in Sint-Maria Lierde gestart met het herstellen van de betonvakken in de Nieuwstraat, waar onder andere het gemeentehuis en ontmoetingscentrum De Lier gevestigd zijn. Omwille van de verkeersveiligheid is beslist om tijdelijk éénrichtingsverkeer in te voeren vanaf de Steenweg richting Kloosterstraat. Er is een omleiding voorzien langs de Hoogstraat voor het verkeer in de andere richting. De werken zullen een 4-tal weken duren. (TVR)