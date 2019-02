Te moe en te dronken om te rijden: bestuurder zet zich aan de kant op het fietspad en krijgt rijverbod LDO

08 februari 2019

13u47 0 Lierde B.C. (29) uit Lierde zal zich zijn verjaardag nog lang herinneren. Nadat hij met vrienden was gaan vieren in Geraardsbergen kroop hij met 2,53 promille alcohol in het bloed achter het stuur. Op twee kilometer van zijn woonplaats besloot hij zich te parkeren op een fietspad om een beetje te rusten, maar een getuige belde de politie.

“Normaal ga ik altijd bij mijn ouders slapen als ik in Geraardsbergen ben, maar om de één of andere reden besloot ik om deze keer wel nog naar huis te rijden. Onderweg merkte ik dat het echt niet ging en dat ik fout bezig was. Ik heb me aan de kant gezet om wat te rusten en plots stond de politie aan mijn raam”, legde de bestuurder uit. Omdat hij meer dan 1.8 promille alcohol in het bloed had, kon de politierechter hem een alcoholslot opleggen. Ze besloot dat niet te doen omdat het om een éénmalige overtreding ging en er geen voorgaanden waren.

De bestuurder moet wel een effectieve boete van 800 euro betalen. Zijn wagen moet hij in de weekends gedurende 15 dagen aan de kant laten staan.