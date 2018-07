Takken breken af door droogte Frank Eeckhout

27 juli 2018

Langs de N8/Steenweg in Lierde zijn enkele takken van bomen afgebroken. De oorzaak ligt wellicht bij de droogte. Ook in Geraardsbergen zijn al op verschillende plaatsen takken afgebroken. Brandweerpost Geraardsbergen is bezig met opruimen.