Subsidies voor experimentele woonprojecten 08 juni 2018

De provincie subsidieert experimentele woonprojecten in Oost-Vlaanderen en zoekt nieuwe projecthouders. Aanvragen kunnen tot 1 september ingediend worden.

De subsidie wordt toegekend aan innoverende projecten die nieuwe woonvormen mogelijk maken: meegroeiwonen, gemeenschappelijk wonen, aangepast wonen voor bijzondere doelgroepen en wonen in leefbare en duurzame wijken. De projecthouders moeten in hun aanvraag aantonen dat ze inspelen op tekorten en maatschappelijke noden in Oost-Vlaanderen.





"Zo probeert de Provincie de Oost-Vlaamse woonmarkt te versterken. De aanvragen komen ondermeer van families die oplossingen zoeken voor een kind met een beperking, van co-housers die betaalbaar willen wonen, of openbare besturen die leegstand aanpakken", zegt gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Wonen.





"De projectsubsidie kan onmogelijk alle gestelde problemen oplossen, maar het is wel een instrument om de zoektocht naar oplossingen op gang te trekken", bedenkt Couckuyt. (DCRB)