Stationsgebouw tegen de vlakte 29 januari 2018

De sloop van het stationsgebouw langs de Steenweg lokte heel wat kijklustigen. Onder hen ook veel inwoners die de afbraak betreuren. "Men had het gebouw beter verkocht, zodat geïnteresseerden er een koffiehuis of een andere horecazaak in konden onderbrengen. Nu blijven reizigers hier in de kou staan", betreurt Els Vermeulen. Toch tracht de NMBS het comfort van die reizigers te verhogen. De perrons worden vernieuwd en verhoogd en er komen nieuwe schuihuisjes, zitbanken, perronverlichting, luidsprekers en blindengeleidetegels.





De inrit aan het begin van de parking wordt door het slopen van het stationsgebouw ook een stuk ruimer en er kunnen extra parkeerplaatsen gecreëerd worden. Als gevolg van de afbraakwerken was er afgelopen weekend geen treinverkeer mogelijk tussen Zottegem en Geraardsbergen.





De NMBS legde een vervangende busdienst in. De volledige facelift van de stationsomgeving moet tegen de zomer een feit zijn en kost 750.000 euro. (TVR)