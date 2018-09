Sportclubs zwaaien deuren open Thomas Vandewalle

03 september 2018

De Lierdese sportclubs zetten op woensdag 12 september hun deuren open. "Hiervoor richten we een fietstocht in en bezoeken we de sportclubs", laat kersvers sportfunctionaris Griet Eeckhout weten. "Je kan zelfs bij elke club mee sporten.” Zo staat er om 16 uur een voetbalinitiatie gepland op de terreinen van FC Bonanza. “Nadien vertrekken we om 17.30 uur voor een fietstocht van 15 kilometer door Lierde. Eindhalte is sporthal De Zandloper, waar tal initiaties plaatsvinden. De deelnemende clubs zijn de moedige wielrijders, Jogging Sportief Lierde, SSJ Hemelveerdegem, Boccia met p²MC , San Siro, Love2Dance en TC Lierde.