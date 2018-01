Senioren krijgen nieuwe gezondheidskalender in de bus 02u57 0

Alle 65+ers uit Brakel, Horebeke, Gavere, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Oudenaarde, Zingem en Zwalm kregen opnieuw een gezondheidskalender in de bus. De kalender staat boordevol tips om gezond oud te worden en bevat een welzijnswijzer om de beschikbare zorg en diensten uit de betreffende gemeente dichter tot bij de ouderen te brengen. "Het gemeente- en OCMW-bestuur van Sint-Lievens-Houtem vindt het zeer belangrijk om zorg te dragen voor de gezondheid en het welzijn van onze ouderen. Daarom hebben we het afgelopen jaar terug deelgenomen aan de gezondheidscampagne 'Langer genieten is ...' op initiatief van Logo Gezond+ vzw. c Als je ouder wordt, dan kom je voor een nieuwe set uitdagingen te staan. Denk maar aan pensionering, grootouderschap of verminderde lichaamskracht. Zorg dragen voor jezelf betekent dat je langer kan genieten van een gezond en onbezorgd leven. Langer genieten is bijvoorbeeld gezond eten, aandacht hebben voor dementie, matigen met alcohol, je mond verzorgen, kanker vroeg opsporen, valveilig wonen, frisse lucht in huis, diabetes voorkomen, samen zorg dragen, waardig afscheid nemen en blijven buiten komen", klinkt het. (FEL)





Meer over Sint-Lievens-Houtem

Zwalm

Kluisbergen

Lierde

Kruishoutem

Horebeke

Brakel

gezondheid