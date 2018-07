Schuldgraad Zottegem blijft stijgen MAARKEDAL BESTE LEERLING VAN DE KLAS MET MINSTE SCHULD PER INWONER THOMAS VANDEWALLE & LIEKE D'HONDT

12 juli 2018

02u45 4 Lierde De stad Zottegem heeft in onze regio de hoogste schuld per inwoner, Maarkedal de laagste. "Toch betekent dit geen strop rond onze nek", bijt Zottegems schepen Leen Goossens van zich af.

In heel wat gemeenten van de Vlaamse Ardennen gebeurden de afgelopen jaren een aantal noodzakelijke investeringen, die veel geld kostten. Feit is dat daardoor de grote spaarpot is verdwenen.





De schuldenberg blijft overal relatief beperkt, alleen Zottegem kampt met een gevaarlijk stijgende schuldgraad. Zo duikt de stad op in de top tien van steden en gemeenten met de hoogste schuld per inwoner. Met 2.237 euro schuld per Zottegemnaar prijkt de Egmontstad op plek negen van de 308 Vlaamse steden en gemeenten. De Zottegemse schuldenberg verviervoudigde reeds tussen 2007 en 2015 en het einde is nog niet in zicht. Tegen 2020 stevent de stad af op een schuldenberg van bijna 69 miljoen euro.





"Veel geïnvesteerd"

"Vroeg of laat moet die schuld betaald worden", hekelen oppositiepartijen N-VA en Open Vld. "De meerderheid rekent zich rijk en denkt dat een financieel beleid bestaat uit het vullen van putten door leningen aan te gaan. De afbetalingslast daarvan dreigt elke vorm van toekomstig beleid compleet onmogelijk te maken."





Zottegems schepen van Financiën Leen Goossens (CD&V) geeft toe dat de schuld de afgelopen jaren sterk is gestegen. "Maar dat is ook logisch als je kijkt naar wat we de voorbije jaren allemaal hebben gerealiseerd", voegt ze er onmiddellijk aan toe. "Er werd de voorbije legislaturen fors geïnvesteerd in nieuw patrimonium en wegeninfrastructuur. Daarnaast beschikken we sinds kort over een heraangelegd centrum en tal van vernieuwde wegen. Dergelijke projecten kunnen enkel gerealiseerd worden door leningen aan te gaan. Maar dat is geen strop rond onze nek zoals de oppositie graag laat uitschijnen", bijt Goossens van zich af.





Minste schuld

Andere gemeenten met een hoge schuldgraad in onze regio zijn Wortegem-Petegem en Ronse. Daar bedraagt de schuld per inwoner respectievelijk 1.316 en 946 euro per inwoner. Ter vergelijking: in Maarkedal bedraagt de schuld per inwoner slechts 105 euro. Die gemeente staat daarmee in de top tien van gemeenten met de minste schuld per inwoner. "Dat komt omdat er in de vorige legislatuur geen grote investeringen zijn gedaan. De leningen zijn toen rustig verder afbetaald. In de huidige legislatuur zijn we wel bezig met grote investeringen, zoals de aanleg van fietspaden en het project de Maalzaak, maar die kunnen we met eigen middelen betalen omdat we ondertussen een spaarboekje hebben opgebouwd. We moeten voor deze investeringen dus niet extra lenen", aldus schepen Filip Meirhaeghe



Als de gemeente de komende jaren geen extra leningen afsluit, zal alles in 2024 afbetaald zijn.