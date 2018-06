Scholen krijgen subsidies van Vlaamse overheid MINISTER CREVITS DEELT 8,5 MILJOEN UIT TE GEBRUIKEN VOOR BOUWPROJECTEN RONNY DE COSTER LIEKE D'HONDT & FRANK EECKHOUT

15 juni 2018

02u53 0 Lierde De Vlaamse overheid heeft ruim 8,5 miljoen euro aan subsidies toegekend aan scholen in Oost-Vlaanderen. Vrije Basisschool Glorieux in Ronse krijgt 399.000 euro, KBO Sint-Walburga in Oudenaarde krijgt 339.304,22 euro. Ook enkele andere scholen in de regio krijgen een deel van het subsidiebudget.

De subsidies die Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft toegekend dienen vooral voor scholenbouwprojecten. Ook in Ronse gaat de 399.000 euro naar een groot project. De wijkschool Sint-Pieter, een onderdeel van Vrije Basisschool Glorieux, zal ermee de Sint-Pieterskerk in de Lorettestraat overkopen van de Kerkfabriek. De wijkschool zal binnen een paar jaar haar intrek nemen in de kerk. "De Sint-Pietersschool is momenteel erg verouderd en verkeert in slechte staat", legt Fabian De Ruyck van het Vrij Katholiek Onderwijs Regio Ronse (VKORR) uit. "Er was al eens een masterplan opgesteld om de school te renoveren, maar met de aankoop van de kerk verdwijnen die plannen terug. De kerk is ideaal gelegen, op slechts enkele honderden meters van de school", zegt De Ruyck. "We hopen dat we de aankoop snel kunnen afronden en dat we begin 2019 kunnen starten met de verbouwingswerken. Een jaar later willen we er onze intrek al nemen."





Vernieuwing sanitair blok

De vrije basisschool KBO Walburga aan de Smallendam nabij de Schelde in Oudenaarde krijgt met 339.304,22 euro ook een grote hap uit het subsidiebudget van de minister. "Dat geld dient voor de vernieuwing van de centrale verwarming en van de sanitaire voorzieningen. Alle leidingen zijn te vernieuwen en we bouwen ook een nieuw sanitair blok. Het is een heel groot werk waar we al lang op wachten", zegt Nancy Vanderstraeten, directeur van de school. Ze hoopt dat de werkzaamheden begin volgend jaar kunnen starten.





Nieuwe speelplaats

Het Sint-Barbaracollege in Zottegem krijgt ruim 89.317,02 euro voor renovatiewerken. "Maandag starten we met de renovatie van het sanitaire gedeelde in onze afdeling in de Trapstraat. De toiletten en wasbakken worden vernieuwd, er komt dubbel glas, het dak wordt geïsoleerd en het sanitair blok wordt toegankelijker voor minder mobiele kinderen. Tegen de start van het volgend schooljaar moet alles afgewerkt zijn", zegt directeur Marc De Groote.





Tot slot krijgt de Vrije Basisschool in Bevere 193.975,58 euro voor de aanleg van een nieuwe speelplaats. KBO Leupegem-Melden investeert de subsidie van 79.017,22 euro in een verwarmingsinstallatie met warmtepomp in de stookplaats. Het Onze-Lieve-Vrouwcollege III in Zottegem krijgt 54.809,89 euro, De Vrije Basisschool in Velzeke-Ruddershove 57.811,33 euro en de Vrije Basisschool in Munkzwalm ontvangt 28.663,59 euro.