Sally Verpoort nieuwe VOKA-directeur 20 maart 2018

02u55 0 Lierde Sally Verpoort gaat de ondernemersorganisatie VOKA Vlaamse Ardennen leiden. Ze volgt Johan Browaeys op, die met pensioen gaat.

Sally Verpoort is 45 en moeder van twee tieners. Ze is afkomstig uit Ronse, maar woont in Oudenaarde. Ze is al achttien jaar bij Voka actief en kwam twee jaar geleden aan het hoofd van de afdeling Leiestreek. Vanaf volgende maand wordt ze ook directeur van de afdeling Vlaamse Ardennen.





"In het jaar van de verkiezingen is er heel wat werk voor de boeg. We zijn al een paar maanden onze leden aan het bevragen over wat zij verwachten van de komende gemeentebesturen. We doen dat per stad en gemeente. De informatie hebben we voor een deel al aan de politici doorgespeeld. Nu keren we met hun feedback naar de bedrijfsleiders terug", legt Verpoort uit. (DCRB)





Meer over Sally Verpoort