Ronde voor wielertoeristen bijna volzet 19 januari 2018

Wie op zaterdag 31 maart zelf de Ronde van Vlaanderen wil rijden, daags voor de profs en op hetzelfde parcours, moet zich haasten. Er zijn nog slechts 500 startnummers beschikbaar. De deelnamelimiet van 16.000 inschrijvingen zal naar schatting voor het einde van de maand bereikt zijn. "Dat is sneller dan ooit tevoren", zegt persverantwoordelijke Christophe Impens. Er is dit jaar keuze uit vier afstanden. Wie volledig het spoor van de profs wil volgen, kiest voor de 237 km met start in Antwerpen. "Opmerkelijk is dat het merendeel van de inschrijvers tot dusver gaat voor dit huzarenstukje, ook dat gebeurde nog nooit." Geheel in lijn met de laatste jaren, zal ook dit keer meer dan de helft van de deelnemers uit buitenlanders bestaan. Zo zijn er momenteel al 65 nationaliteiten ingeschreven. Inschrijven kan nog via www.werideflanders.com.





(TVR)