Rode Duivels op groot scherm 29 mei 2018

Minstens drie wedstrijden van de Rode Duivels tijdens het komende WK worden opnieuw op groot scherm uitgezonden in Lierde. De sportraad staat telkens in voor de nodige sfeer en ambiance. Op 18 juni wordt de match tegen Panama om 17 uur uitgezonden in het ontmoetingscentrum De Lier. Op 23 juni staat een groot scherm in de tent op de kermis in Hemelveerdegem voor de match tegen Tunesië om 14 uur. Voor de match tegen Engeland op 28 juni keert men terug naar De Lier. Deze wedstrijd start om 20 uur. Als de Rode Duivels zich plaatsen voor de tweede ronde, wordt ook deze uitgezonden en bij winst zal ook de achtste finale op groot scherm worden uitgezonden. Voor het eventuele verdere vervolg zal het afwachten worden tot begin juli. (TVR)