Recreatiedomein De Zandloper opent met tal van demonstraties Frank Eeckhout

07 december 2018

09u57 0 Lierde Recreatiedomein De Zandloper in Lierde wordt op zondag 16 december ingehuldigd met tal van demonstraties.

Vanaf 10.30 uur al wordt de nieuwe Finse piste ingelopen. Een kwartiertje later vindt de officiële opening plaats gevolgd door een receptie in de sporthal. Tot 13 uur zijn er doorlopend demonstraties op de buitenterreinen in samenwerking met de plaatselijke sportclubs. Ook skaters kunnen zich dan uitleven in het nieuwe skatepark. Kleine sportievelingen kunnen zich uitleven op twee springkastelen in sporthal De Zandloper. “Kom gerust in sportoutfit en neem deel aan één of meerdere activiteiten", laat burgemeester Jurgen Soetens weten.