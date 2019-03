Ravage op N8 na crash tegen vrachtwagen: bestuurder als bij wonder slechts lichtgewond Frank Eeckhout

25 maart 2019

17u50 0 Lierde Een crash van een bestelwagen tegen een gestationeerde vrachtwagen heeft maandagnamiddag een ware ravage verooorzaakt op de N8/Steenweg in Lierde. De bestuurder van de bestelwagen raakte als bij wonder slechts lichtgewond. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde maandag omstreeks 16.30 uur niet ver van restaurant De stille droom in Sint-Maria-Lierde. Een man geraakte met zijn bestelwagen een vrachtwagen die deels op de rijbaan en deels op de berm stond gestationeerd. Daarbij werd de rechterkant van de bestelwagen volledig weggerukt, waardoor de flank van de wagen volledig open lag. De brokstukken van de bestelwagen lagen verspreid over de twee rijvakken. Hierdoor was verkeer een tijdlang niet mogelijk op de N8. Brandweerposten Geraardsbergen en Brakel kwamen ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. De bestelwagen, of wat ervan overbleef, werd getakeld.