Provincie lanceert vernieuwde website 02u59 0 Lierde De provincie Oost-Vlaanderen lanceerde gisteren haar nieuwe website. De site stelt de bezoeker centraal en werd opgebouwd op basis van de producten van de provincie.

De website beschikt over een krachtige zoekmotor en een modern design met aandacht voor gebruiksgemak voor de bezoeker. De teksten zijn opgesteld in toegankelijk taalgebruik. "De provincie bevestigt met de nieuwe website haar imago als toegankelijk en open bestuur. De website past binnen ons ruime aanbod aan communicatiemiddelen en is één van de manieren waarop inwoners, bezoekers, verenigingen en lokale besturen in contact kunnen komen met hun provinciebestuur", zegt gedeputeerde van Communicatie Alexander Vercamer. "Dankzij het 'responsive design' en de 'mobile first' benadering, past de nieuwe site zich perfect aan alle gegevensdragers van onze bezoekers aan, of het nu gaat om gebruikers van smartphones, tablets of computers. Aan de realisatie van de website gingen uitgebreid onderzoek en klantenbevragingen vooraf", voegt Martine Verhoeve, gedeputeerde voor ICT daar nog aan toe. (FEL)