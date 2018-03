Provincie lanceert derde groepsaankoop zonnepanelen 26 maart 2018

Oost-Vlaamse gezinnen kunnen opnieuw inschrijven voor een groepsaankoop voor zonnepanelen. Het gaat om een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen die dit jaar voor de derde keer op rij de groepsaankoop organiseert.





Vorig jaar namen maar liefst 12.000 Oost-Vlamingen deel. Onder de slogan 'Sluit je huis of bedrijf aan op de zon' wil de provincie zoveel mogelijk inwoners motiveren de stap te zetten naar hernieuwbare energie.





"Dankzij de groepsaankoop hebben we ondertussen meer dan 5.000 zonnepanelensystemen geplaatst en goedgekeurd. Hierdoor maken we met z'n allen verder werk van een klimaatgezonde provincie", zegt de bevoegde gedeputeerde Peter Hertog. "Zonnepanelen zijn niet alleen een duurzame keuze, maar vormen ook een erg interessante investering. Gemiddeld gezien heb je na ongeveer acht jaar je investering volledig terugverdiend, met groepskorting zelfs sneller. De provincie kreeg al van bijna 3.000 Oost-Vlamingen bericht dat ze willen deelnemen aan een volgende groepsaankoop."





Inschrijven kan tot en met 1 mei, gratis en vrijblijvend via www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen. Gekwalificeerde leveranciers nemen deel aan een veiling en bieden hun scherpste prijs. Vanaf 22 mei ontvangen de ingeschreven deelnemers een persoonlijk voorstel met informatie over de producten, de winnende leverancier en de terugverdientijd. Wie het aanbod interessant vindt, gaat erop in. De winnende leverancier ontvangt daarna de gegevens en neemt contact op voor een dakinspectie en om een installatiedag af te spreken. (DCRB)