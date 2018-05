Praatcafé met Alain Remue van Cel Vermiste Personen 04 mei 2018

Alain Remue van de Cel Vermiste Personen van de federale politie is op donderdag 17 mei te gast in het ontmoetingscentrum De Lier in Lierde. Op uitnodiging van de Liberale Vrouwen in Lierde geeft hij een lezing tijdens hun nieuw praatcafé. "Het is een unieke gelegenheid om een blik achter de schermen te krijgen van de 'Cel Vermiste Personen" licht voorzitter Melissa Dooms van de Liberale Vrouwen toe. De deuren openen om 19.30 uur en de lezing start om 20 uur. De toegang is gratis.





Er wordt een collectebus voorzien ten voordele van de werking van de cel. Inschrijven voor de lezing is wenselijk en kan via een mailtje naar mel@melissadooms.be. (TVR)