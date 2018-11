Poppies uit Deftinge hangen in Nationaal Museum van de Mighty Eighth Air Force Pooler Georgia U.S.A. Frank Eeckhout

10 november 2018

Meer dan 600 handgemaakte en beschilderde poppies uit Deftinge hangen aan de muur in het Mighty Eighth Air Force Pooler Georgia U.S.A. "Deze poppies, gemaakt door de bewoners en begeleidend personeel van OZC Sint-Vincentius campus Deftinge, zijn een bedanking voor de vrijheid waarin wij vandaag allemaal leven", zegt Stefanie Nechelput.

571 poppies vertegenwoordigen de 571 gesneuvelde leden van de 96th Bomber Group die behoorden tot de Eighth Air Force tijdens de tweede Wereldoorlog. De poppies zijn door Belgische leden van de 96th Bomber Group overhandigd aan het museum voor het project “Wall of Valor” (Muur van Moed). Het waren Wim Jacobs en Nadine Huylebroeck, ouders van een bewoner in Campus Deftinge, die naar Amerika trokken om de poppies af te geven. “Dankzij de strijdlust van vele militairen is er in Europa vrijheid en de mogelijkheid voor aangepaste zorg voor mensen met een beperking. Elke poppie staat dus symbool voor een militair die zijn leven gegeven heeft voor onze vrijheid", klinkt het.