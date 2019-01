Politie vindt speed op achterbank wagen en cannabis bij huiszoeking: Rus en Belg aangehouden Frank Eeckhout

30 januari 2019

15u31 0 Lierde Bij een verkeerscontrole ter hoogte van het station langs de Steenweg/N8 in Lierde trof de verkeersdienst van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde 350 gram speed aan op de achterbank van een wagen.

De verkeerscontrole vond zondag plaats. Een verdachte wagen werd door de agenten naar het verkeersdispositief geleid. Daar gingen de agenten over tot de controle van de twee inzetten en het voertuig. In een rugzak op de achterbank vond de politie 350 gram speed, goed voor een straatwaarde van 3.500 euro. “Bij een latere huiszoeking werd tevens cannabis en een grote som cash geld gevonden. De aangetroffen verdovende middelen en het cash geld, net zoals de gsm-toestellen van de verdachten en hun voertuig werden op vraag van het parket in beslag genomen. De verdachten, een 41-jarige man met de Russische nationaliteit uit Denderleeuw en een 52-jarige man met de Belgische nationaliteit uit Lede, werden gearresteerd. Deze laatste werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde en onder aanhoudingsmandaat geplaatst", laat Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen, weten.