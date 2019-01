Politie klist motorrijder met 24 (!) verboden wapens op zak Frank Eeckhout

30 januari 2019

16u52 0 Lierde Langs de N8 in Lierde heeft politie Geraardsbergen/Lierde een motorrijder geklist die een heel wapenarsenaal op zak had.

Een motorfiets die naderde uit de richting van Brakel maakte rechtsomkeer zodra die de verkeerspolitie naderde. Een motard van de verkeerspolitie zetten meteen de achtervolging in en kon de man even verderop aan de kant zetten. Bij controle trof de politie een aantal verboden wapens aan. De 32-jarige motorrijder droeg een dolk op zijn lichaam en in zijn rugzak vonden de agenten 13 boksbeugels, 6 dolken en 4 springmessen. De verdachte, een man uit Brakel, is gekend bij de politie. Hij werd door het parket Oost-Vlaanderen gedagvaard in snelrecht en moet zich op 28 februari verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde.