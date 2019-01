Peter Fiers uit Nederbrakel wint vlot jaarlijkse gelegenheidscross André Marlier

In een organisatie van Sterk en Gezond Deftinge vond, ter hoogte van café ‘Bij Metser’, een cyclocrossnamiddag voor gelegenheidscrossers plaats. Er was ook een ludieke reeks voor plaatselijke vedetten. Het was meervoudig wereldkampioen Robert Vermeire die daar de start kwam geven, hij die 50 jaar geleden won in Deftinge. Drie leiders domineerden de reeks voor -35 jarigen, maar uiteindelijk werd het een mooie voorsprongzege voor Peter Fiers uit Nederbrakel, die het haalde van Nicky Van der Schueren uit Michelbeke en Semmerzakenaar Willem de Beyter. Op de foto zien we de top-drie, samen met de twee lokale deelnemers Gilles Devulder en Tom Vandenhautte.