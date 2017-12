Pakkans nog groter met eigen superflitser POLITIEZONE BRAKEL WIL VOORAL VERKEERSVEILIGHEID VERHOGEN THOMAS VANDEWALLE

02u31 0 Ronny De Coster De superflitser kan in een vuilnisbakverstopt worden. Lierde De politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm beschikt voortaan over een eigen superflitser. "Een toestel delen met de politiezone Vlaamse Ardennen bleek niet altijd evident. Nu kunnen we het flitstoestel inzetten wanneer en waar we willen", zegt politiewoordvoerder Delphine Schelpe. De pakkans wordt daardoor nog groter. "Maar is het vooral de verkeersveiligheid die we willen verhogen."

De politiezones Vlaamse Ardennen en Brakel kochten ruim een jaar geleden samen een superflitser aan om de jacht op snelheidsduivels efficiënter te laten verlopen. Het toestel werkt niet meer met flitsrolletjes, maar met een USB-stick die na de flitsbeurt onmiddellijk wordt uitgelezen door de computer. De verwerking van de gegevens gebeurt daardoor nu veel efficiënter en vlugger, maar het uitwisselen van het flitstoestel zelf was niet altijd evident. De flitscamera moest telkens van de ene politiezone naar de andere worden gebracht, waardoor heel wat kostbare tijd verloren ging. Ook het onderling afspreken vergde heel wat geregel.





Om efficiënter te kunnen werken, kocht de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm nu een eigen superflitser aan. "We wilden vooral flexibeler zijn", zegt politiewoordvoerder Delphine Schelpe. "Nu kunnen we het digitaal flitstoestel bij alle acties inzetten, wanneer en waar we willen. De samenwerking met de politiezone Vlaamse Ardennen was goed om het toestel uit te proberen, maar nu kunnen beide korpsen nog efficiënter werken. Ons toestel zit nu nog in een testfase, maar dat betekent niet dat er nog niet geverbaliseerd wordt", waarschuwt Schelpe. "We willen enkel zeker zijn dat we over een degelijk en gebruiksvriendelijk toestel beschikken voor onze agenten."





Vuilnisbak

Met nog een extra superflitser zal de pakkans in de Vlaamse Ardennen veel groter zijn. Naast de politiezones Brakel en Vlaamse Ardennen, beschikt ook de politie van Ronse over een dergelijk toestel. "De pakkans is groter, maar het het is vooral de verkeersveiligheid die we hier een stuk willen verhogen", benadrukt de persofficier. "Deze flitser valt helemaal niet meer op. Automobilisten zullen er niet meer op kunnen vertrouwen dat ze de flitsauto's herkennen, want dit toestel is niet meer aan één auto gebonden. Sterker nog: het staat meestal niet eens in een auto, maar wel op een statief of achter een hindernis. Dit apparaat is zo compact, dat het kan verstopt worden naast of in een vuilnisbak."





Alle chauffeurs zijn bij deze gewaarschuwd.