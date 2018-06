Openluchtconcerten tijdens zomermaanden 08 juni 2018

Het Lierdese gemeentebestuur en de vzw KAVA (Kulturele Ambiance Via Artiesten) organiseren deze zomer voor het eerst openluchtconcerten. Deze 'Congé Concerten' zullen plaatsvinden op de parking tussen het gemeentehuis en de gemeentelijke loods, die voor de gelegenheid omgetoverd wordt tot een gezellig pleintje met drank- en eetstandjes en uiteraard een groot podium waar de muzikanten het beste van zichzelf kunnen geven.





Op vrijdag 20 juli staat de Vlaamse coverband De Gies op het podium, op vrijdag 3 augustus is het aan de party band O'Gazeuse en op 10 augustus zorgt de coverband Commerwell voor de ambiance. De optredens starten telkens om 20 uur. De bar gaat een uurtje eerder open. De toegang is gratis. (TVR)