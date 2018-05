Open Vld start huis-aan-huiscampagne 23 mei 2018

02u37 0

Open Vld Lierde is afgelopen weekend haar huis-aan-huiscampagne gestart in aanwezigheid van partijvoorzitter Gwendolyn Rutten. "Voor ons staat onze burger, de Lierdenaar, centraal. De voorbije jaren organiseerden we verschillende evenementen met één doel voor ogen: mensen samenbrengen, naar hen luisteren, hen informeren en oplossingen bieden waar mogelijk", vertelt lijsttrekker Melissa Dooms. "Vandaag trekken we die lijn door en gaan we bij onze inwoners langs om naar hun verhaal te luisteren en hen inspraak te geven in het toekomstige beleid." De huisbezoeken zullen verspreid plaatsvinden in elke deelgemeente. "Indien men niet thuis is, hangen we een enquête in de vorm van een deurhanger aan de deur of deponeren we deze in de brievenbus. Deze enquête omvat 10 vragen over het algemeen beleid. Onze inwoners krijgen de tijd om deze rustig in te vullen. We zullen de resultaten per deelgemeente terugkoppelen naar de inwoners én maximaal gebruiken in ons programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen." (TVR)