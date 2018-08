Open Vld gaat voor een dementievriendelijke gemeente Thomas Vandewalle

30 augustus 2018

17u53 0 Lierde Open Vld zet hard in op zorg en wil proactief optreden tegen de problemen die de vergrijzing met zich meebrengt. “Dementie is meer dan ooit een uitdaging, ook voor Lierde.”

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen verwacht dat er de komende 20 jaar een stijging zal zijn van maar liefst 17,5% van personen met dementie in Lierde. “Het is van groot belang dat wij ook voor deze mensen streven naar een veilige en sociale buurt”, meent Nina De Smet van Open Vld Lierde. “Als contactpersoon dementie in het rusthuis is het mijn taak om de kwaliteit van het leven bij personen met dementie zo hoog mogelijk te houden. Mijn trouwe viervoeter Nishka is een belangrijke schakel hierbij. Zij zorgt er bijvoorbeeld voor dat het ijs breekt als ik een bang en verward persoon moet verzorgen. Zij is dus niet alleen mijn huisdier, maar ook een zorghond die aan heel wat dementiespecifieke problemen een uitkomst biedt."

Elke 4 seconden komt er in de wereld iemand bij die een vorm van dementie heeft. “Dementie is dus meer dan ooit een uitdaging, ook voor Lierde”, pikt Melissa Dooms in. “Wij willen met Open Vld proactief optreden tegen de problemen die de vergrijzing met zich meebrengt. We willen het taboe en de negatieve beeldvorming mee doorbreken. Door sensibiliseringscampagnes en vormingen rond omgangstips voor burgers en handelaars en een vrijwilligersnetwerk van buddy’s zetten we stappen in de goede richting.”